Morelia: les sale serpiente en baño de una escuela [Video]

Arturo Armenta señala que de inicio no deben agredirlas y no se debe manipular una serpiente con las manos sin conocer su especie y no agredirlas.

Si llegaras a encontrar una serpiente puedes reportar al 911; Bomberos y Protección Civil al número 443 322 5508; PROFEPA Morelia, 443 312 4586 y 800 776 3372.

O bien, puedes contactar al biólogo al número 443 431 2892.

