Morelia: le amputaron las piernas y quiere agradecer a quién le ayudó a sobrevivir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 13 de diciembre de 2022 una moreliana quedó herida de gravedad al sufrir la amputación de ambas piernas tras volcarse en un vehículo razer; ahora solicita ayuda para encontrar a quien le brindó ayuda antes de que arribaran paramédicos y bomberos.

A través de la cuenta de Facebook de la mujer que resultara malherida en 2022 se publicó el siguiente mensaje:

"El 13 de diciembre del 2022 en el puente arriba de la salida a Pátzcuaro en Morelia, Michoacán un accidente en él que me amputaron las dos piernas cambió mi vida. Esta persona de chamarra café me atendió antes de que llegarán los paramédicos y bomberos, Él salvó mi vida! Necesito encontrarlo y decirle personalmente GRACIAS! por favor ayúdenme a difundir. No sé ve su cara pero él va a saber que es él cuando lo vea."