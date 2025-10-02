Morelia Lab contará con presentación de Ana Karen Ramírez, astronauta análoga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia Lab, el evento más grande de innovación y tecnología que organiza el Colegio de Morelia, contará con la presentación estelar de Ana Karen Ramírez, astronauta análoga con misión en Hábitat Marte y emprendedora destacada.

A través de eventos como Morelia Lab, el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez, impulsa el talento de jóvenes que destacan en ámbitos específicos y que pueden ser ejemplo a seguir y constructores de la paz social.

El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, detalló que Ana Karen Ramírez abrirá el evento con la conferencia “De Morelia a las Estrellas: Cómo una mexicana de Morelia está modelando el futuro con tecnología”, además de presentar el cortometraje titulado “This is Mission”.