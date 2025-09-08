Morelia Lab 2025 contará con 25 conferencias y talleres gratuitos sobre IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia realizará la segunda edición de Morelia Lab, un evento de innovación, emprendimiento y tecnología que este año estará enfocado en la Inteligencia Artificial (IA).

En rueda de prensa, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, subrayó que el evento se llevará a cabo del martes 14 al jueves 16 de octubre, contarán con 25 conferencias dirigidas principalmente a jóvenes creativos y desarrolladores, aunque la invitación está abierta a todo público.

“En esta edición, el tema central es la Inteligencia Artificial, habrá charlas, talleres y laboratorios donde se abordará el papel de la IA como una herramienta de creación, producción, análisis y transformación del conocimiento en la industria y en la vida cotidiana”, puntualizó.

A la par, Barrales Alcántara destacó que uno de los objetivos es que Morelia Lab se consolide como una política pública, para que no sólo sea un evento, sino que trascienda y se continúe realizando independientemente de la administración en turno. Además, adelantó que se busca consolidar un Consejo Consultivo Intersectorial para la Innovación en Michoacán.