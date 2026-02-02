Morelia, líder en canasta básica más barata de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la estrategia Michoacán sin Carestía, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) dio a conocer el comparativo estatal de precios de la canasta básica, en el que Morelia se posicionó como el municipio con el menor costo, al registrar un precio de 966.50 pesos en el tianguis de la Feria.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, informó que el ejercicio permitió identificar una variación de 438.50 pesos entre el precio más bajo del comparativo y el más alto, este último ubicado en Zamora, donde la canasta básica alcanzó un costo de 1,405 pesos en Walmart.

El análisis por municipio arrojó que los precios más accesibles se localizaron en Uruapan, con 1,091 pesos en Bodega Aurrera; Apatzingán, con 1,131 pesos también en Bodega Aurrera; y Zitácuaro, donde el menor precio fue de 1,166 pesos.

En Lázaro Cárdenas, el establecimiento con el costo más bajo fue Soriana, con 1,187 pesos, mientras que en Zamora el precio más accesible se registró en el mercado municipal, con 1,241 pesos.

La Sedeco señaló que este comparativo permite observar las diferencias de precios entre regiones y establecimientos, y forma parte de las acciones orientadas a brindar información útil a las familias, fortalecer el mercado interno y promover prácticas de consumo más informadas en todo el estado.