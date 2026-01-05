Morelia iniciará la semana con cielo despejado y máxima de 27°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana presenta un clima variado que va desde los 9°C en la mañana hasta alcanzar una máxima de 27°C por la tarde, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco y parcialmente nublado. A las 07:00 horas se espera una temperatura de 9°C con sensación térmica de 11°C. Para las 08:00 horas se prevé la presencia de neblina ligera y 10°C, ideal para abrigarse antes de salir.

Hacia las 11:00 horas, el cielo se despejará completamente, alcanzando los 21°C. Por la tarde, alrededor de las 14:00 horas, el termómetro marcará 26°C con cielos parcialmente nubosos, lo que representa el punto más cálido del día.

Los vientos serán moderados, provenientes principalmente del sur y suroeste, con ráfagas de hasta 43 km/h en ciertos momentos del día, por lo que se recomienda precaución al conducir y al transitar por zonas abiertas.

Por la noche, la temperatura bajará a 15°C con cielo despejado, manteniendo una sensación térmica agradable. El índice de radiación UV alcanzará nivel alto entre las 14:00 y 17:00 horas, por lo que se recomienda utilizar protector solar.

rmr