Morelia inicia el domingo con cielo cerrado y ambiente fresco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo amaneció con cielo cubierto y lluvia ligera en la capital michoacana, con temperaturas de alrededor de 18°C.

Por la tarde, se espera que el cielo se torne parcialmente nublado, alcanzando máximas de 22°C. Ya por la noche, el pronóstico indica condiciones similares, con temperaturas cercanas a los 16°C.

A lo largo del día, los vientos soplarán desde el norte con una velocidad promedio de 11 km/h.

Se recomienda llevar una chamarra ligera y paraguas, ya que el día combinará nubes, viento y algunas lloviznas.

BCT