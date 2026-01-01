Morelia

Morelia inicia el año con clima templado y cielo nublado

Se espera una temperatura máxima de 25°C y mínima entre 8 y 9°C; con vientos ligeros de 0 a 11 km/h, con rachas de hasta 31 km/h
Sin probabilidad de lluvia este jueves
CÉSAR HERNÁNDEZ
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer día del año amanece con contrastes térmicos en la capital michoacana. El pronóstico del clima para este jueves 1 de enero anticipa una mañana fresca, seguida de un ascenso gradual de temperatura hasta alcanzar un ambiente cálido por la tarde, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con la información meteorológica, durante las primeras horas del día se registran temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que la máxima llegará a 25 grados Celsius. Por la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 8 o 9 grados, manteniendo el patrón típico de invierno en Morelia.

