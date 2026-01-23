Morelia ingresa proyecto del Centro Cultural y de Convenciones al Faeispum

“Se tiene contemplado un anfiteatro, un foro al aire libre con mayor arbolado, y además el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha pedido respetar y rescatar el inmueble de la jabonera; se restaurará esta fábrica, ya contamos con el dictamen de factibilidad del INAH (…)”, señaló.

Aunado a esto, Moreno Manzo indicó que existe una expectativa positiva en torno al proyecto, y detalló que el espacio donde se ubica la antigua jabonera se proyecta como un foro cultural destinado a muestras artísticas, musicales, exposiciones y festivales.

En la parte alta del predio, explicó, se prevé la construcción de un centro de convenciones con capacidad para aproximadamente 500 personas, con el objetivo de rescatar y reactivar la Plaza de la Paz, donde también se contempla la instalación de la esfera 360 que fue utilizada en el pasado informe de labores de la actual administración.

Añadió que alrededor de este proyecto se trabajaría de manera coordinada con la Secretaría de Turismo Municipal y la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), a fin de consolidar un espacio que pueda ser utilizado para talleres, clases y diversas actividades dirigidas a las y los morelianos, así como a visitantes y turistas.

Para finalizar, la titular de la Sedum Municipal señaló que esperan obtener una respuesta favorable del Faeispum para poder concretar el proyecto, el cual cumple con todos los lineamientos establecidos. No obstante, reconoció que podrían presentarse observaciones, ante las cuales el municipio está abierto a realizar los ajustes necesarios.

En cuanto a los tiempos de ejecución, indicó que, en caso de contar con el recurso correspondiente, el proyecto podría iniciar este mismo año. Pero recalcó, que esto estaría sujeto a la respuesta que se tenga por parte de las autoridades correspondientes, así como a los tiempos de operación que les indique el programa.

