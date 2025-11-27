Morelia: infancias proponen más seguridad y cuidado animal en Cabildo Infantil 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Administrativo de Morelia, el Cabildo Infantil 2025 tomó protesta. Al respecto, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar resaltó la importancia de que el gobierno municipal escuche a las infancias para conocer sus puntos de vista y, con ello, trabajar desde la administración pública en acciones que respondan a sus necesidades y propuestas.

En este tenor, inició la sesión en la que las niñas y los niños que fungieron como regidores expusieron sus planteamientos.

El tema que obtuvo la mayoría, con cuatro propuestas, fue el bienestar animal. Las iniciativas incluyeron la realización de más ferias de adopción, la construcción de parques caninos y el impulso de campañas comunitarias, entre otras acciones.