Morelia: IMSS Camelinas endurece filtros de ingreso por razones sanitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán informó sobre nuevas disposiciones de ingreso al Hospital General de Zona (HGZ) No. 83, ubicado sobre la avenida Camelinas de Morelia, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad y garantizar un entorno más saludable para derechohabientes y personal médico.
A través de un comunicado, la institución detalló que queda restringido el acceso a las instalaciones con alimentos, bebidas, mochilas, bolsas, equipaje, artículos de pernocta y cualquier objeto no autorizado.
Esta medida se implementa como parte del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salubridad hospitalaria.
El IMSS puntualizó que el ingreso con acompañante sí está permitido, siempre y cuando se trate de pacientes en situación vulnerable, como menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que, por su condición de salud, así lo requieran.
Estas restricciones se dan en un contexto donde, en semanas recientes, usuarios han expresado inconformidades en redes sociales por la retención de mochilas o pertenencias al momento de ingresar, así como por la falta de espacios seguros para resguardarlas.
Finalmente, el IMSS en Michoacán reafirmó su compromiso de brindar atención médica con calidad, calidez y respeto irrestricto a los derechos humanos de sus derechohabientes, al tiempo que invitó a la ciudadanía a colaborar con las disposiciones para preservar un entorno seguro dentro de sus unidades médicas.
rmr