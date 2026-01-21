Morelia: IMSS Camelinas endurece filtros de ingreso por razones sanitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán informó sobre nuevas disposiciones de ingreso al Hospital General de Zona (HGZ) No. 83, ubicado sobre la avenida Camelinas de Morelia, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad y garantizar un entorno más saludable para derechohabientes y personal médico.

A través de un comunicado, la institución detalló que queda restringido el acceso a las instalaciones con alimentos, bebidas, mochilas, bolsas, equipaje, artículos de pernocta y cualquier objeto no autorizado.

Esta medida se implementa como parte del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salubridad hospitalaria.