Morelia implementa programa para reforzar la educación vial en escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se han identificado alrededor de 10 centros escolares en Morelia donde se registran mayores conflictos viales durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).
Ante esto, indicó que a partir de este lunes se impulsará el programa “Guardianes de la Movilidad”, que contempla talleres para fomentar la cultura vial entre la comunidad estudiantil, además del balizamiento de espacios y el apoyo por parte del área de Vialidad de la Policía Morelia, para trabajar en conjunto con los padres de familia y así agilizar el tránsito de la zona.
Desde la Escuela General Lázaro Cárdenas, la secretaria destacó que este es un programa interinstitucional que se desarrollará en conjunto con la Policía Morelia, enfocado particularmente en centros escolares.
Por lo cual, destacó que se impartirán charlas dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personal académico y padres de familia sobre temas como la pirámide de movilidad, la importancia de la señalética, el respeto de los cruces peatonales y otros aspectos básicos de seguridad vial.
Como parte de la presentación, se dieron a conocer a los personajes estelares de esta campaña: Pato Peatón, Cebra Lisa y Frida Canina, quienes representan a los peatones, la Sedum municipal y la Policía Morelia, respectivamente.
En este sentido, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, señaló en entrevista que también se busca mejorar la cultura vial entre los padres de familia al exterior de las escuelas, pues se han detectado zonas con mayor problemática vehicular.
Con ello, indicó que se pretende delimitar las áreas de ascenso y descenso, además de disminuir los embotellamientos. El comisionado mencionó que entre los puntos con mayor conflicto vial están el Centro Histórico, la Calzada Juárez y el corredor de la salida a Charo.
Finalmente, destacó que, afortunadamente, en estas zonas con mayor problemática no se han registrado accidentes vehiculares con víctimas mortales entre estudiantes durante los horarios de mayor congestión.
