Morelia implementa programa para reforzar la educación vial en escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se han identificado alrededor de 10 centros escolares en Morelia donde se registran mayores conflictos viales durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Ante esto, indicó que a partir de este lunes se impulsará el programa “Guardianes de la Movilidad”, que contempla talleres para fomentar la cultura vial entre la comunidad estudiantil, además del balizamiento de espacios y el apoyo por parte del área de Vialidad de la Policía Morelia, para trabajar en conjunto con los padres de familia y así agilizar el tránsito de la zona.