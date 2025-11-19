Morelia: habrá Taco Fest en jardín de Ceconexpo este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque originalmente se había anunciado para finales de noviembre, el Taco Fest 2025 se adelantó y se llevará a cabo este fin de semana, los días 22 y 23 de noviembre, en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

La edición de este año promete una experiencia gastronómica completa con más de 50 variedades de tacos, desde los tradicionales hasta opciones veganas, además de música en vivo, mezcal artesanal, cerveza, coctelería, artesanías y dinámicas interactivas para todo el público.