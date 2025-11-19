Morelia: habrá Taco Fest en jardín de Ceconexpo este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque originalmente se había anunciado para finales de noviembre, el Taco Fest 2025 se adelantó y se llevará a cabo este fin de semana, los días 22 y 23 de noviembre, en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.
La edición de este año promete una experiencia gastronómica completa con más de 50 variedades de tacos, desde los tradicionales hasta opciones veganas, además de música en vivo, mezcal artesanal, cerveza, coctelería, artesanías y dinámicas interactivas para todo el público.
Ulises Alcaraz, director del evento, destacó que el Taco Fest se ha consolidado como uno de los favoritos de las familias morelianas, al ofrecer un espacio accesible, seguro y divertido para todas las edades.
El evento será completamente familiar y contará con servicio gratuito de niñeras, lo que permitirá a madres y padres disfrutar del recorrido con mayor tranquilidad.
Los organizadores invitaron a la ciudadanía a asistir este fin de semana y aprovechar este adelanto para vivir una experiencia que combina sabor, tradición y convivencia.
rmr