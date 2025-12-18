Morelia: habrá noche musical este viernes y sábado en Villa Navideña de Ceconexpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prepárate para vivir un fin de semana musical en la Villa Navideña, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), pues este viernes 19 y sábado 20 de diciembre habrá una gala navideña a partir de las 18:15 horas.
El evento organizado por las secretarías de Turismo y de Educación de Michoacán, tiene la finalidad de que los asistentes vivan una tarde de arte y plenamente familiar. Los artistas locales que participarán el viernes 19 se encuentran Tradam Kai (Arturo Medina), José Miguel Chávez, Lesbia Cárdenas, Rocío Vega y José Luis López, además de una banda de música.
Mientras que para el sábado 20, las actividades comenzarán a la misma hora que el sábado, solo que en este día participarán Fernando Rodríguez, Raúl Olmos, Fernando Mendoza, Elba Rodríguez, Los Magueyes, y Bola Suriana.
Esta velada musical navideña se realizará en el Jardín de las Esferas, justo donde se encuentra el Nacimiento Monumental, es decir, a un costado de la avenida Ventura Puente.
Al finalizar los asistentes pueden acudir a la pista de hielo, a los juegos mecánicos o a la zona gastronómica.
rmr