Morelia: habrá noche musical este viernes y sábado en Villa Navideña de Ceconexpo

El evento organizado por las secretarías de Turismo y de Educación de Michoacán, tiene la finalidad de que los asistentes vivan una tarde de arte y plenamente familiar. Los artistas locales que participarán el viernes 19 se encuentran Tradam Kai (Arturo Medina), José Miguel Chávez, Lesbia Cárdenas, Rocío Vega y José Luis López, además de una banda de música.

Mientras que para el sábado 20, las actividades comenzarán a la misma hora que el sábado, solo que en este día participarán Fernando Rodríguez, Raúl Olmos, Fernando Mendoza, Elba Rodríguez, Los Magueyes, y Bola Suriana.