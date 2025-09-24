Morelia: habrá ajustes viales en zona del monumento por obras del teleférico

Moreno Manzo adelantó que, a través de la Sedum, se darán a conocer los ajustes en los sentidos viales, los cuales se publicarán en estos días. De manera preliminar, señaló que se contempla que la calle Manuela Medina funcione en doble sentido con dirección a la Monumental.

La secretaria comentó que los trabajos nocturnos, que se realizarán desde este miércoles hasta el fin de semana, también permitirán efectuar el balizamiento correspondiente, así como la instalación de señalización para que tanto conductores como usuarios del transporte público conozcan esta reconfiguración temporal.

De acuerdo con la funcionaria, les indicaron que estas labores de dicha torre se prevé que concluyan a finales de octubre, periodo en el que se continuará informando a la ciudadanía sobre las rutas alternas, esto conforme avancen los trabajos de construcción de las siguientes torres.

rmr