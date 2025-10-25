Morelia garantiza seguridad para Día de Muertos; habrá operativo en eventos y panteones

“El Centro Histórico que fue tan lastimado en el 2008, hoy vas cualquier día de la semana y está lleno de turistas, morelianas y morelianos que van a disfrutar de los cafés, restaurantes y plazas públicas (…)”, subrayó.

Aunado a esto, el alcalde reiteró que estará garantizada la seguridad en esta temporada.

“Si puede venir una artista internacional como Jodie Foster y estar caminando en las calles de Morelia, puede venir cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo”, concluyó.

Cabe resaltar que, de acuerdo con información de la Policía Morelia, desde finales de octubre en distintas zonas de la capital se desplegará un operativo de seguridad en el que participará todo el estado de fuerza de la corporación, enfocado específicamente en esta temporada de Día de Muertos.