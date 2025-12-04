Morelia: Galardón Municipal del Deporte 2025 integra estímulo económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia entregó el Galardón Municipal del Deporte “Bertín Aguilar Pérez” 2025 a deportistas, entrenadores y a un comunicador.

Durante el evento, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que afortunadamente hay deportistas y entrenadores que ponen en alto a México, Michoacán y particularmente a Morelia.

En este tenor, subrayó que en esta edición el galardón se acompaña, por primera vez, de un estímulo económico.