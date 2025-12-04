Morelia: Galardón Municipal del Deporte 2025 integra estímulo económico

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia entregó el Galardón Municipal del Deporte “Bertín Aguilar Pérez” 2025 a deportistas, entrenadores y a un comunicador.

Durante el evento, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que afortunadamente hay deportistas y entrenadores que ponen en alto a México, Michoacán y particularmente a Morelia.

En este tenor, subrayó que en esta edición el galardón se acompaña, por primera vez, de un estímulo económico.

Las y los galardonados fueron: Luis Alfonso Gómez Espinoza, comunicador del deporte; Yair Adán Fraga Reyes, entrenador de deporte de conjunto; Christopher Salvador Ángeles Ayala, deporte individual infantil; Salvador Hernández Mondragón, deporte adaptado; Naim Bucio Martínez, deporte individual juvenil; y Arturo Melchaca Barrera, entrenador de deporte individual. De igual forma, se entregaron diversas menciones honoríficas.

Posterior a la entrega de reconocimientos, Naim Bucio externó, a nombre de las y los galardonados, un agradecimiento a las autoridades municipales por dar continuidad a este reconocimiento que surgió en 2013 y, particularmente, por integrar estímulos económicos.

Sobre este punto, destacó que el apoyo económico es de suma importancia, ya que “cada viaje es una batalla financiera (…)”. A la par, reconoció los sacrificios de cada deportista, así como de sus familias.

Para llegar a este momento —subrayó— existe un esfuerzo que no siempre es visible, construido con madrugadas de entrenamiento y el respaldo diario de las familias.

