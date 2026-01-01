Morelia fortalece su seguridad con nueva Secretaría municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 1 de enero, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana deja atrás su antigua estructura para convertirse en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, un cambio que no es solo de nombre, sino de visión, alcance y responsabilidad institucional.

Con rango de secretaría, la nueva dependencia adquiere mayor capacidad de planeación, coordinación y ejecución de estrategias integrales que buscan anticiparse al delito, fortalecer la prevención y garantizar una respuesta más eficaz ante las necesidades de la población.

El nuevo estatus institucional permite consolidar políticas públicas de largo aliento, mejorar la articulación con instancias estatales y federales, y robustecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad. En el centro de esta reingeniería administrativa se mantiene una premisa clara: proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las y los morelianos.