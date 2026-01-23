Morelia fortalece su posicionamiento turístico en la FITUR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando acciones estratégicas para fortalecer la conectividad y consolidar a la capital michoacana como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, de Madrid.

Durante este encuentro, operadores turísticos internacionales han manifestado su interés en desarrollar productos vinculados al turismo de congresos y reuniones, reconociendo a Morelia por su infraestructura, calidad en los servicios y capacidad organizativa, elementos que la posicionan como una ciudad idónea para este segmento.