Morelia fortalece lazos económicos con China

A su vez, Xu Liao —quien visita Morelia y Michoacán por segunda ocasión tras la misión comercial del Gobierno Municipal— refrendó que esta relación no será unilateral, sino un intercambio amplio para compartir experiencias y proyectos para beneficio de ambas ciudades.

Como resultado de la reunión, se acordó vincular a funcionarios de Nanning y Morelia de forma directa en materias estratégicas como lo son Economía, Turismo, Deporte y Cultura.

En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; el exalcalde y presidente de Grupo Invisa, Manuel Nocetti Tiznado; los líderes transportistas José Trinidad Martínez Pasalagua y Karla Martínez Martínez; el director general de Harinera Monarca, Gerardo Valdés Escobar; el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas (Conatram), Abelardo Lozano Herrera; entre otros destacados empresarios.