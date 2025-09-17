Morelia: este viernes simularán rescate de trabajadores atrapados bajo tierra en Las Américas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil convoca a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el propósito de fomentar la cultura de la autoprotección y fortalecer las capacidades de reacción de las brigadas internas en instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con el ejercicio, la hipótesis central contempla un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En este marco, se evaluará la capacidad de respuesta de dependencias municipales, estatales y federales, así como de instituciones privadas en distintas regiones del estado.