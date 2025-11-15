Morelia

Morelia este sábado: clima estable, sol por la tarde y noche con 17°C

Morelia este sábado: clima estable, sol por la tarde y noche con 17°C
ARCHIVO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia amaneció este sábado con un cielo de nubes y claros, acompañado de una temperatura fresca cercana a los 18°C. Estas condiciones permiten un inicio de día agradable para quienes realizan actividades al aire libre o se trasladan temprano por la ciudad.

Durante la tarde se espera un ambiente soleado, con temperaturas que alcanzarán aproximadamente los 26°C. Este repunte térmico marcará el momento más cálido del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, manteniendo una sensación térmica cercana a los 17°C. No se prevén precipitaciones ni cambios bruscos en las condiciones atmosféricas.

A lo largo del día, los vientos del Sur se mantendrán con una velocidad media de 11 km/h, contribuyendo a una atmósfera estable. Estas condiciones favorecen una jornada tranquila en términos meteorológicos para la capital michoacana.

BCT

Morelia
Clima
grid
Sábado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com