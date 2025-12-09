Morelia: este domingo podrás adoptar un perrito o gatito en la caravana navideña del IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la tercera edición de la caravana de adopción navideña del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) estarán disponibles 60 perritos y 8 gatitos listos para encontrar una nueva familia, destacó Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA.
En rueda de prensa, la directora informó que esta caravana se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre y comenzará a las 17:00 horas, partiendo de la plaza Niños Héroes con destino a la Calzada Fray Antonio de San Miguel.
Detalló que la caravana será encabezada por un grupo de ciclistas y motociclistas, quienes abrirán paso a 30 perritos (que son los que participarán en el recorrido; el resto, así como los gatitos, se ubicarán en la Calzada). En este sentido, destacó la importancia de dar hogar a estos ejemplares, pues la mayoría son rescatados de situaciones de maltrato o direccionados al IMPA para su resguardo.
“Cuando se adopta se salvan dos o tres vidas: la del perrito y la de la familia a quien se le da la oportunidad de adoptar”, resaltó.
Respecto a los requisitos, indicó que las personas interesadas deberán ser mayores de edad y presentar copia del INE, comprobante de domicilio actualizado y cinco fotografías de referencia para integrar sus expedientes. Aunado a esto, explicó que, una vez aprobada la adopción, el IMPA da seguimiento a las familias que asumen este compromiso.
“Debemos ser bien conscientes de que esta responsabilidad es para toda la vida, de aproximadamente 15 a 20 años. Por esto, es una decisión que se debe tomar en familia (…)”, puntualizó.
Aunado a ello, detalló que, al llegar a la Calzada, se realizarán actividades enfocadas en la concientización sobre la adopción, incluida la narración de cuentos y talleres diversos con costos desde 15 pesos.
Para finalizar, la directora invitó a la población a asistir y adoptar de manera responsable, pues señaló que, para esta Navidad, “una de las mejores acciones que se pueden hacer es darle hogar a un perrito o gatito”, concluyó.
rmr