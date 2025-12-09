Morelia: este domingo podrás adoptar un perrito o gatito en la caravana navideña del IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la tercera edición de la caravana de adopción navideña del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) estarán disponibles 60 perritos y 8 gatitos listos para encontrar una nueva familia, destacó Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA.

En rueda de prensa, la directora informó que esta caravana se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre y comenzará a las 17:00 horas, partiendo de la plaza Niños Héroes con destino a la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Detalló que la caravana será encabezada por un grupo de ciclistas y motociclistas, quienes abrirán paso a 30 perritos (que son los que participarán en el recorrido; el resto, así como los gatitos, se ubicarán en la Calzada). En este sentido, destacó la importancia de dar hogar a estos ejemplares, pues la mayoría son rescatados de situaciones de maltrato o direccionados al IMPA para su resguardo.

“Cuando se adopta se salvan dos o tres vidas: la del perrito y la de la familia a quien se le da la oportunidad de adoptar”, resaltó.