Morelia espera un miércoles mayormente soleado, con ligera lluvia al mediodía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se espera un clima parcialmente nublado en Morelia, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 23 grados Celsius, y una ligera posibilidad de lluvia al mediodía, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante la mañana, el termómetro iniciará en 9°C alrededor de las 07:00 horas, acompañado de nubosidad parcial. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo hacia las 14:00 horas, con 23°C y una sensación térmica de hasta 25°C.

La probabilidad de lluvia se concentra alrededor de las 11:00 horas, con un 30% de posibilidad y una precipitación estimada de 0.2 mm. El resto del día permanecerá con cielo entre nubes y claros.

Los vientos se presentarán con dirección variable, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, principalmente del sureste y noroeste. El nivel de radiación UV será medio al mediodía, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Para la noche, el clima se mantendrá fresco, con temperaturas que descenderán hasta los 13°C.

