Morelia espera más de 147 mil visitantes durante la jornada de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se prevé una afluencia aproximada de 147 mil personas durante la jornada de Día de Muertos; sin embargo, debido a distintos factores, esta cifra podría ser incluso mayor, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En rueda de prensa, la funcionaria destacó que este 2025 será el primer año en que se podrá realizar una medición más precisa, ya que en ediciones anteriores las actividades por el Día de Muertos coincidían con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“El año pasado, entre el FICM y Día de Muertos tuvimos en promedio 245 mil turistas y visitantes y una derrama económica de 264 millones de pesos, esto en los 15 días que comprendieron ambos eventos (…)”, resaltó.

Por ello, este año —al poder dividir ambas actividades— se espera que del 30 de octubre al 3 de noviembre la afluencia de turistas y visitantes supere los 147 mil, mientras que la derrama económica proyectada asciende a 160 millones de pesos.

Aquique Arrieta añadió que incluso podría superarse la cifra estimada, particularmente por las nuevas rutas aéreas que se abrieron este año y que conectan a Morelia con 18 aeropuertos, de los cuales siete son nacionales y el resto internacionales.

En este sentido, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar subrayó que, debido a la promoción turística que se ha hecho en países de Asia, se espera una mayor afluencia de turistas asiáticos en esta temporada.

En cuanto a las actividades que se impulsan en Morelia, el edil destacó que no buscan competir con otros municipios turísticos, sino complementarse.

“Creo que no competimos, nos complementamos. Cuando empezamos con este proyecto desde el 2015, se planeó para que no fuera una competencia con Pátzcuaro, Tzintzuntzan o Erongarícuaro, sino que trabajáramos en equipo (…)”, recalcó.

Finalmente, Martínez Alcázar resaltó que Morelia es la principal puerta de entrada a Michoacán, por lo que la promoción turística también incluye las actividades de la zona lacustre y de otros municipios con vocación turística durante esta temporada.

