Morelia es más segura: menos delitos y más turismo, asegura el alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El trabajo proactivo y la estrategia de construcción de paz que inició en 2015, durante el primer periodo de Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, ofrecen resultados sobresalientes en Morelia al registrar una disminución delictiva sin precedentes.

En rueda de prensa, Alfonso Martínez compartió algunos indicadores que obedecen a esta estrategia de paz y explicó cómo dichas cifras se reflejan en el desarrollo económico, la afluencia turística y la convocatoria a eventos multitudinarios en la capital michoacana.

Acompañado por la síndica Melissa Vásquez Pérez; el comisionado Pablo Alarcón Olmedo; la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, y la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, el presidente de Morelia recordó que en el municipio se ha apostado por la implementación de acciones tanto reactivas como proactivas.