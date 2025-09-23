Morelia en Boca celebra 15 años de historia, bajo la temática “Legados”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el respaldo del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y el Gobierno de Morelia, el festival Morelia en Boca deleitará los paladares en una de las celebraciones gastronómicas más importantes de México, que este año conmemora su decimoquinto aniversario bajo la temática “Legados”.

Del 3 al 5 de octubre, el Centro Cultural Clavijero será sede de un encuentro único donde convergerán sabores, técnicas y tradiciones culinarias de México y el mundo. Durante tres días, el público asistente podrá disfrutar de catas de vino, demostraciones de cocina con chefs de talla internacional y degustaciones que celebran la herencia gastronómica.