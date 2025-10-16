Morelia: en últimas horas, siete detenidos con droga y siete vehículos recuperados tras operativos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Producto de las labores del operativo Blindaje Morelia, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en las últimas horas a siete personas por la comisión de diversos delitos, y aseguraron drogas y vehículos.

Durante el desarrollo de las tareas preventivas de este esquema de seguridad, en la capital del estado los elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron la detención de seis hombres y una mujer en portación de cinco dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, y de dos envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana.