Morelia: en últimas horas, siete detenidos con droga y siete vehículos recuperados tras operativos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Producto de las labores del operativo Blindaje Morelia, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en las últimas horas a siete personas por la comisión de diversos delitos, y aseguraron drogas y vehículos.
Durante el desarrollo de las tareas preventivas de este esquema de seguridad, en la capital del estado los elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron la detención de seis hombres y una mujer en portación de cinco dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, y de dos envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana.
A su vez, recuperaron vehículos de las marcas: Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota y Volkswagen con reporte de robo; así como dos motocicletas con alteraciones en sus medios de identificación.
Por lo anterior, los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente; mientras que los efectivos de la SSP y Defensa intensifican los trabajos de Blindaje Morelia para beneficio del orden público y el bienestar social.
