Morelia elimina cobro por arrastre en autos recuperados por robo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a las instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, y con el compromiso de brindar certeza a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Morelia y la Policía Morelia informan que no se realizará ningún cobro por concepto de arrastre o uso de grúa cuando un vehículo con reporte de robo sea localizado y recuperado por esta corporación.
Esta disposición busca evitar abusos, fortalecer la transparencia en los procesos de recuperación vehicular y consolidar la confianza de la ciudadanía en las tareas de seguridad implementadas en la capital michoacana.
Es importante señalar que este beneficio aplica exclusivamente cuando la recuperación del vehículo sea realizada directamente por Policía Morelia. Tras el procedimiento correspondiente, se garantizará la adecuada entrega del automotor a su propietario o propietaria.
Para dudas, reportes o atención inmediata, se encuentra disponible la Línea de Contacto Ciudadano 443 113 5000, vía telefónica o WhatsApp, las 24 horas del día.
