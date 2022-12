Morelia: "el sistema le queda a deber a mi hija", lamenta madre de Jessica

"Todo el sistema me sigue quedando a deber, todo está estructurado y arreglado para nada más cuidar los derechos que él, en ningún momento se cuida mi derecho a la justicia pronta", dijo.

Para Verónica no hay pretexto de la defensa sobre la falta de tiempo para presentar sus pruebas de refutación, pues son alrededor de 11 los abogados que defienden al presunto feminicida.

Ante la determinación del juez Ariel Montoya Romero, la madre de Jessica insistió que la propia defensa de Diego tiene copias de los elementos de prueba, incluyendo los videos expuestos en las audiencias.

Sobre lo anterior, es de mencionar que, la defensa solicitó acceder al origen de los videos y los datos conservados que se encuentran en la bodega de evidencia de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE).

"No tienen ningún pretexto, son muchísimos abogados los que están trabajando y tenemos dos años de juicio, no pueden decir que no están preparados. Los videos ahí están, han sido ofertados y siempre han tenido copia, por eso fue mi molestia porque han tenido los videos desde un inicio, no es como que ahorita estén cambiando de abogados".

Recordó que, alargar el juicio a dos años y dos meses se debe a los amparos que han promovido los abogados del imputado, más las audiencias diferidas y otras más donde ni siquiera se presentaron.

RYE