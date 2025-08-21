Morelia: detienen a madre por incumplir acuerdo de custodia; no lo regresó tras visita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María Elena “N”, por su posible relación en el delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad, en agravio de su hijo de 7 años de edad, hechos ocurridos en el municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la carpeta de investigación, en febrero de 2025 la imputada hizo uso de su derecho de convivencia con el menor; sin embargo, incumplió con el acuerdo judicial al no regresarlo a su padre, quien cuenta con la guarda y custodia legal, negándose desde entonces a entregarlo.

Derivado de lo anterior, y tras la denuncia presentada, la Fiscalía Especializada llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad de María Elena “N”, solicitando la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE.