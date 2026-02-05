Morelia detecta y reporta máquinas tragamonedas para su decomiso y posterior destrucción: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para prevenir otros delitos, el Ayuntamiento de Morelia realiza inspecciones semestrales para detectar máquinas tragamonedas y notificar a autoridades estatales y federales para su decomiso y posterior destrucción, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.
En entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre estas acciones, luego de que la mañana de este miércoles autoridades en materia de seguridad llevaran a cabo la destrucción de 803 máquinas tragamonedas.
Al respecto, Benítez Silva detalló que desde el municipio se ha establecido un esquema de revisión permanente para notificar a las instancias competentes, ya que alrededor de este tipo de aparatos suelen identificarse otras conductas delictivas.
"Lo que hacemos es que levantamos el padrón e informamos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; hay buena comunicación y precisamente esto ha permitido atacar de fondo el problema […]", recalcó.
El secretario señaló que continuarán impulsando este tipo de decomisos, al considerar que únicamente emitir apercibimientos o sanciones administrativas permite que los propietarios trasladen las máquinas a otros locales, por lo que destacó la importancia de su destrucción.
En este tenor, informó que la próxima revisión municipal está proyectada para el mes de abril y que, en el último corte realizado, se identificaron alrededor de 50 establecimientos con este tipo de máquinas.
Asimismo, indicó que los esfuerzos coordinados entre autoridades municipales, estatales y federales han contribuido a una disminución de estos establecimientos, que anteriormente llegaban a sumar hasta 100 puntos en distintas colonias de Morelia, incluido el Centro Histórico.
Cabe señalar que autoridades estatales han advertido que, de acuerdo con investigaciones, otros delitos que pueden vincularse con la operación de máquinas tragamonedas son el narcomenudeo, la extorsión y distintos hechos de violencia.
