Morelia detecta y reporta máquinas tragamonedas para su decomiso y posterior destrucción: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para prevenir otros delitos, el Ayuntamiento de Morelia realiza inspecciones semestrales para detectar máquinas tragamonedas y notificar a autoridades estatales y federales para su decomiso y posterior destrucción, informó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

En entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre estas acciones, luego de que la mañana de este miércoles autoridades en materia de seguridad llevaran a cabo la destrucción de 803 máquinas tragamonedas.

Al respecto, Benítez Silva detalló que desde el municipio se ha establecido un esquema de revisión permanente para notificar a las instancias competentes, ya que alrededor de este tipo de aparatos suelen identificarse otras conductas delictivas.

"Lo que hacemos es que levantamos el padrón e informamos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; hay buena comunicación y precisamente esto ha permitido atacar de fondo el problema […]", recalcó.