Morelia despierta con 11°C este miércoles; se prevé tarde templada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.cm).- Este miércoles amaneció más fresco de lo habitual en la capital michoacana, con una temperatura de 11 °C a las 07:00 horas y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico de Meteored.mx.

En comparación con los días previos, la mañana de hoy presentó un descenso leve de temperatura. Por ejemplo, el lunes y martes pasados, las mínimas se ubicaron en torno a los 13 °C y 14 °C, mientras que hoy se registró una sensación térmica inferior, lo que ha generado una percepción de mayor frescura entre los morelianos desde muy temprano.

Durante el transcurso del día se prevé un ascenso gradual de la temperatura, alcanzando los 24 a 25 °C entre las 14:00 y 17:00 horas. Las condiciones del cielo variarán entre parcialmente nublado por la mañana y nubosidad dispersa en la tarde, sin probabilidad de lluvia. El viento se mantendrá de débil a moderado, con rachas de hasta 27 km/h provenientes del norte y noroeste.

Por la noche, se espera otro descenso térmico, con temperaturas de entre 14 y 16 °C, por lo que se recomienda mantener medidas de protección, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores y menores.

Además, se reporta un índice de radiación ultravioleta muy alto (FPS 8) entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se sugiere evitar la exposición directa al sol en ese periodo y hacer uso de bloqueador solar, gafas y sombrero.

