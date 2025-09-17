Morelia

Morelia cuenta con condiciones para ser sede de distintos eventos: Alfonso Martínez

AHOLIBAMA ANDRADE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que la capital michoacana cuenta con todas las condiciones para ser sede de distintos eventos, incluidos los deportivos.

El edil destacó que en Morelia ya se realizan congresos, convenciones y actividades culturales. Adicionalmente, comentó que también se llevan a cabo eventos deportivos impulsados por la iniciativa ciudadana (entre estos, carreras) y respaldados por diversas áreas del Ayuntamiento.

En este sentido, resaltó que en esta ocasión se impulsa el ciclismo de montaña con el Morelia Bike Marathon.

“Son muchas actividades que ya se llevan a cabo al sur de Morelia. Por supuesto que se cuentan con las características y condiciones para poder hacer un evento de esta naturaleza y muchos más”
puntualizó

Martínez Alcázar añadió que la ciudad también cuenta con lo necesario para organizar un medio maratón, esto considerando la respuesta que ha tenido la Carrera Cinépolis, con la cual se ha dialogado para ampliar la ruta.

Finalmente, subrayó que Morelia tiene ventajas en rubros como seguridad, hotelería e infraestructura, lo que garantiza la realización de este tipo de eventos.



