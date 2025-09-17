Morelia cuenta con condiciones para ser sede de distintos eventos: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que la capital michoacana cuenta con todas las condiciones para ser sede de distintos eventos, incluidos los deportivos.

El edil destacó que en Morelia ya se realizan congresos, convenciones y actividades culturales. Adicionalmente, comentó que también se llevan a cabo eventos deportivos impulsados por la iniciativa ciudadana (entre estos, carreras) y respaldados por diversas áreas del Ayuntamiento.

En este sentido, resaltó que en esta ocasión se impulsa el ciclismo de montaña con el Morelia Bike Marathon.