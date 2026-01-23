Morelia cuenta con alrededor de 300 estacionamientos bajo regulación municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia operan aproximadamente 300 estacionamientos, los cuales deben apegarse al reglamento municipal de funcionamiento y a los rangos de cobros que se les autorizan, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario fue cuestionado sobre algunas quejas ciudadanas relacionadas con el alto costo de estos espacios, particularmente si existe algún tipo de regulación específica en la materia.

Al respecto, Benítez Silva explicó que cada año se realizan revisiones a este tipo de establecimientos. Detalló que durante 2025 no se recibieron reportes relacionados con cobros excesivos; sin embargo, precisó que en 2024 sí se registraron aproximadamente tres casos por esta situación que fueron clausurados.

