Morelia contará con operativo de seguridad y vialidad por festejos del natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia tiene listo el operativo de seguridad y vialidad para los festejos patrios en torno al natalicio de José María Morelos y Pavón, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado de despacho de la Comisaría.

En entrevista colectiva, Olguín Guerrero adelantó que este sábado —sin precisar la hora— arribarán los camiones con el equipo necesario para instalar el escenario que se colocará sobre la avenida Madero, en el cual se presentarán distintos grupos musicales como Liberación, Los Freddys y la Dinastía de Tuzantla.

Agregó que con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes, la Policía Morelia desplegará la totalidad de su estado de fuerza tanto el 29 de septiembre, durante los festejos y el concierto público, como el martes 30, con motivo del desfile cívico-militar.

El comisario señaló que el operativo se implementará en los mismos términos que el de las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, por lo que además de la Policía Morelia, participarán elementos de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional.

Detalló que, para la Noche Moreliana, en el primer cuadro del Centro Histórico se colocarán cinco accesos. Y para el día del desfile, se llevará a cabo el corte a la circulación vehicular desde el Jardín Morelos, pasando por la XXI Zona Militar, hasta llegar al monumento a Lázaro Cárdenas.

BCT