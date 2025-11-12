Morelia construye la paz a través de la música y el arte: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presenció la Clase Muestra del Programa de Coros y Orquestas Infantiles: “Construyendo la paz a través de la música”, en el Centro Spot de Villas del Pedregal.

Acompañado por padres y madres de las y los pequeños artistas, el alcalde reconoció la iniciativa de la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, por impulsar los Centros Spot, y destacó que este tipo de proyectos reflejan el compromiso del Gobierno de Morelia con la construcción de una sociedad más solidaria, empática y respetuosa.

“Mi esposa, con su equipo del DIF y con la Secretaría de Cultura, crean los Centros Spot donde los niños pueden venir a aprender oficios, música o canto, actividades que los acercan a la vida productiva. Eso es construir la paz de manera proactiva, anticiparnos a que los jóvenes después no estén haciendo cosas que no se deben. Queremos que estos pequeños sean grandes artistas, profesionistas o personas de bien en nuestra sociedad”, señaló Alfonso Martínez.