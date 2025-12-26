Morelia consolidará en 2026 su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, la Comisión de Seguridad Municipal se consolidará como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, con lo cual el organigrama de la policía se unificará y se robustecerá el sistema operativo, informó el comisionado Pablo Alarcón Olmedo.

Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló que este cambio se impulsa con el objetivo de homologarse a la estrategia de seguridad nacional, lo que también permitirá acceder a distintos apoyos federales y estatales. Además, mencionó que continuarán las acciones en beneficio de las y los elementos, en materia de equipamiento y dignificación policial, con la meta de que la corporación alcance los mil agentes.

“La Policía Morelia continúa, prevalece y se fortalece. Va a ser operada y administrada a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero el programa y producto estrella es la Policía Morelia, porque también se ha generado una identidad por la misma ciudadanía (...)”, puntualizó Alarcón Olmedo, al precisar que el nombre de Policía Morelia continuará vigente.

Añadió que, si bien la nueva Secretaría funcionará de manera muy similar a la Comisión actual, se establecerá una coordinación general operativa que estará a cargo del comisario de la Policía Morelia. También se fortalecerá el C4, con el fin de consolidar funciones relacionadas con tecnología, áreas de inteligencia y coordinación policial.

En este tenor, agregó que se crearán nuevas direcciones y jefaturas; sin embargo, no se contempla incrementar el personal administrativo. Finalmente, explicó que los juzgados cívicos pasarán a formar parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, con lo cual también ampliarán sus funciones.

