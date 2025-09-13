Morelia conmemora el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Plaza Melchor Ocampo, el Ayuntamiento de Morelia realizó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta, en conmemoración del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.
El acto fue encabezado por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y contó con la presencia de Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el general de brigada Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar; Carlos Torres Piña, fiscal general del estado; así como integrantes del gabinete municipal.
Al ritmo de los tambores de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Federal No. 1, se realizaron los honores al lábaro patrio y el izamiento a media asta de la Bandera Nacional, en conmemoración al teniente Juan de la Barrera y de los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, mejor conocidos como los Niños Héroes de Chapultepec.
De acuerdo con el relato histórico, los jóvenes murieron en combate durante la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, en el marco de la intervención estadounidense en México, al defender el Castillo de Chapultepec.
BCT