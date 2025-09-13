Morelia conmemora el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Plaza Melchor Ocampo, el Ayuntamiento de Morelia realizó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta, en conmemoración del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

El acto fue encabezado por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y contó con la presencia de Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el general de brigada Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar; Carlos Torres Piña, fiscal general del estado; así como integrantes del gabinete municipal.