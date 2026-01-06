Hogares de Morelia, con niveles preocupantes de contaminación: estudio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un estudio realizado por investigadores de la UNAM reveló que el polvo al interior de los hogares mexicanos puede contener mayores concentraciones de metales pesados que el ambiente exterior, con casos alarmantes en ciudades como Morelia y la Ciudad de México.

La investigación fue llevada a cabo por Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica, Unidad Morelia. En colaboración con ciudadanos, recolectaron muestras en 14 entidades del país durante y después de la pandemia de COVID-19, lo que permitió estudiar a profundidad el polvo doméstico, una fuente poco analizada de contaminantes tóxicos.

Los resultados, publicados en la revista Indoor Air, indican que dentro de los hogares se encontraron niveles más altos de metales como manganeso, níquel, cobre, zinc, antimonio y plomo, en comparación con el polvo del exterior.

Por ejemplo, en Morelia se registraron hasta 1,221 miligramos por kilo de zinc dentro de las casas, mientras que afuera apenas llegaban a 527 mg/kg.