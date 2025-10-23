Morelia, con cielo parcialmente nublado y hasta 27°C este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, el clima en Morelia se mantendrá mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 12°C por la mañana hasta una máxima de 27°C por la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx.

Desde las primeras horas del día, el ambiente será fresco con nubosidad ligera, mientras que a partir de las 11:00 horas el termómetro superará los 20°C. La temperatura más alta se espera entre las 14:00 y las 17:00 horas, acompañada por una sensación térmica de hasta 26°C.

El viento soplará del norte y noreste con velocidades de entre 11 y 30 km/h, generando condiciones agradables en gran parte del día. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes será la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará un nivel muy alto (8) durante el mediodía, entre las 11:00 y 15:00 horas.

Ante ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en ese horario, así como utilizar bloqueador solar, gorra, lentes oscuros y ropa adecuada para proteger la piel.

Por la noche, el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°C, con vientos suaves del sur.

