Morelia, con buena afluencia turística en verano: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones están por terminar y el turismo se dejó ver en la capital michoacana, aseguró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, indicó que la ciudad está limpia y ordenada, lo que ha permitido que los visitantes conozcan la riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica que se ofrece.

Señaló que los datos finales de cómo estuvo la afluencia turística será al cierre de las vacaciones, pero dejó en claro que el incremento es visible y las actividades que se han hecho han tenido buena afluencia.

Recordó que están próximas las fiestas patrias, espacio donde también se espera una gran afluencia turística para disfrutar el Grito de Independencia y el desfile, además del 30 de septiembre, con el natalicio de José Ma. Morelos y Pavón.

RYE