Morelia: Clínica Sur se construirá con o sin inversión del Faeispum: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Si el gobierno del estado no nos va a autorizar los recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), la clínica la vamos a hacer nosotros, haremos las segunda clínica", afirmó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Recordó que ésta se construirá por la avenida Amalia Solorzano: "la gente tiene que atravesar Morelia para ser atendidos, es gente de escasos recursos; queremos poner una clínica como ésta en el sur".

Si al gobierno del estado no le importa, no le interesa, o no quiere, apoyar a la gente con salud en el sur de Morelia, nosotros lo vamos a hacer".

El costo de la clínica será de 43 millones de pesos, y sería la segunda que construye el gobierno encabezado por él, toda vez que en su administración pasada se hizo la clínica "José Pilar Ruiz Neri" que "ya padeció un gobierno que la abandonó, el de Morena".

Respecto al mercado "Independencia", dijo que "no hay plan B; vamos a reparar el estacionamiento".

