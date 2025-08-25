Morelia

Morelia: chocan en puente de salida a Quiroga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un choque por alcance sobre el distribuidor vial de salida a Quiroga, a la altura de la avenida Francisco I. Madero Poniente, en el sentido que va del Centro Histórico hacia Capula.

Según información confirmada por autoridades de C5 Michoacán, debido al percance, la circulación en dicho sentido fue cerrada y desvían el tránsito vehicular por el carril contrario —es decir, el que va de Villas del Pedregal hacia el Centro—, lo que ha provocado tráfico intenso en la zona.

Se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones si se circula por esta ruta.

