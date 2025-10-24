Morelia cerraría el año con 120 obras municipales concluidas: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal está por concluir 120 obras en la ciudad, entre ellas 10 calles al norte de Morelia, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista con medios de comunicación, el edil señaló que, particularmente en la zona cercana a la colonia La Soledad, están próximas a finalizar 10 calles, ya que, aseveró, esta área no había tenido una intervención de este tipo desde hace algunos años.
“Son siete en la colonia Jesús Romero Flores y tres en la colonia Tres de Abril; estas calles se concretaron de manera integral, es decir: con banqueta, drenaje, red de agua potable y rampas para personas con discapacidad”, subrayó.
Aunado a ello, indicó que continuarán las intervenciones con maquinaria y material propios del municipio para avanzar en el reencarpetamiento de otras zonas prioritarias.
Durante un recorrido de supervisión de estas obras, el alcalde señaló que algunas ya presentan entre un 90 y 95% de avance, por lo que en las próximas semanas se espera inaugurarlas de manera formal.
BCT