Morelia cerraría el año con 120 obras municipales concluidas: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal está por concluir 120 obras en la ciudad, entre ellas 10 calles al norte de Morelia, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista con medios de comunicación, el edil señaló que, particularmente en la zona cercana a la colonia La Soledad, están próximas a finalizar 10 calles, ya que, aseveró, esta área no había tenido una intervención de este tipo desde hace algunos años.