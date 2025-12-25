Morelia celebra la Navidad con clima ideal para salir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de diciembre, Morelia amanece bajo un cielo mayormente despejado, con un clima que invita a salir sin prisa y a reconciliarse con la ciudad tras la noche festiva. La capital michoacana registra temperaturas frescas por la mañana y un ascenso térmico marcado hacia el mediodía, sin probabilidades de lluvia y con vientos moderados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el termómetro ronda los 12 grados Celsius en las primeras horas del día, con una sensación térmica similar, mientras que por la tarde se espera una máxima cercana a los 24 grados y una mínima de 8 grados durante la noche. El viento sopla principalmente del noreste y noroeste, con velocidades que oscilan entre 5 y 15 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 18 km/h.