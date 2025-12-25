Morelia

Morelia celebra la Navidad con clima ideal para salir

Se espera una temperatura máxima de 24°C y mínima de 8°C
0% de probabilidad de lluvia
0% de probabilidad de lluviaNAOMI CARMONA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de diciembre, Morelia amanece bajo un cielo mayormente despejado, con un clima que invita a salir sin prisa y a reconciliarse con la ciudad tras la noche festiva. La capital michoacana registra temperaturas frescas por la mañana y un ascenso térmico marcado hacia el mediodía, sin probabilidades de lluvia y con vientos moderados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el termómetro ronda los 12 grados Celsius en las primeras horas del día, con una sensación térmica similar, mientras que por la tarde se espera una máxima cercana a los 24 grados y una mínima de 8 grados durante la noche. El viento sopla principalmente del noreste y noroeste, con velocidades que oscilan entre 5 y 15 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 18 km/h.

Te puede interesar:
Policía Auxiliar arranca colecta de juguetes en favor de pacientes del Hospital Infantil
0% de probabilidad de lluvia

RPO

pronóstico del tiempo
clima en Morelia
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com