Morelia celebra el talento local este diciembre con el bazar ‘Todas Brillamos’

Organizado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, el evento reunirá a mujeres emprendedoras egresadas del programa Morelia Emprende, quienes presentarán al público sus productos, desde textiles, bisutería y gastronomía, hasta artículos decorativos y de uso diario.

El 20 de diciembre, el bazar abrirá de 12:00 del día a 7:00 de la tarde, mientras que el 21 de diciembre, el horario será de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Se espera una alta participación de familias y compradores que buscan obsequios únicos, con causa y elaborados con manos morelianas.