Morelia celebra el talento local este diciembre con el bazar ‘Todas Brillamos’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta temporada decembrina, la solidaridad y el consumo local brillarán en el centro de la ciudad con la edición especial del bazar “Todas Brillamos”, que se realizará los próximos 20 y 21 de diciembre en la Plaza Benito Juárez, en el corazón de Morelia.
Organizado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, el evento reunirá a mujeres emprendedoras egresadas del programa Morelia Emprende, quienes presentarán al público sus productos, desde textiles, bisutería y gastronomía, hasta artículos decorativos y de uso diario.
El 20 de diciembre, el bazar abrirá de 12:00 del día a 7:00 de la tarde, mientras que el 21 de diciembre, el horario será de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Se espera una alta participación de familias y compradores que buscan obsequios únicos, con causa y elaborados con manos morelianas.
“El mejor regalo es apoyar lo local”, destacan las organizadoras, quienes invitan a la ciudadanía a consumir con conciencia y a respaldar a las mujeres que, con esfuerzo, han transformado sus ideas en negocios. El evento es gratuito y abierto al público.
BCT