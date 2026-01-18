Morelia: catean casa en Villas del Pedregal y hallan droga; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, donde fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos y se realizó la detención de una persona.

La acción fue resultado de labores de investigación desarrolladas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que permitieron al Ministerio Público solicitar y obtener de la autoridad judicial la correspondiente orden de cateo.

Al sitio acudió personal de la Policía de Investigación adscrito al área de Alto Impacto, con apoyo de binomios del K9, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Morelia brindaron seguridad perimetral durante la diligencia.