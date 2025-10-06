Morelia: caravana del pan llenará de sabor la Madero este sábado por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sabor de la tradición se apoderará del Centro Histórico con la Caravana del Pan, evento inaugural de la XXIV Feria del Pan Tradicional Michoacán 2025, que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 5:00 p.m. sobre la avenida Madero de Morelia.
Este desfile gastronómico reunirá a decenas de panaderos de distintos puntos del estado, quienes ofrecerán pan a los asistentes en un recorrido lleno de música, aromas y color.
En esta edición destaca la participación del reconocido pan de Tingüindín, de la mano de los Hermanos Juárez Espinoza, maestros panaderos que compartirán las recetas tradicionales que han distinguido a su región por generaciones.
La Caravana será el preámbulo de tres días de fiesta en la Plaza Valladolid, del 17 al 19 de octubre, donde se celebrarán concursos, muestras gastronómicas y actividades culturales en un ambiente familiar.
La invitación está abierta para todos aquellos que deseen vivir un fin de semana de sabor, tradición y convivencia en el corazón de la capital michoacana.
