Morelia: caravana del pan llenará de sabor la Madero este sábado por la tarde

En esta edición destaca la participación del reconocido pan de Tingüindín, de la mano de los Hermanos Juárez Espinoza, maestros panaderos que compartirán las recetas tradicionales que han distinguido a su región por generaciones.

La Caravana será el preámbulo de tres días de fiesta en la Plaza Valladolid, del 17 al 19 de octubre, donde se celebrarán concursos, muestras gastronómicas y actividades culturales en un ambiente familiar.