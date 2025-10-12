Morelia: caen presuntos asesinos de trabajadores en tabiquera de la Tenencia Morelos

De acuerdo con la información de la FGE, los hechos se registraron cuando tres trabajadores fueron agredidos a balazos por dos personas que ingresaron caminando al lugar y dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

Las víctimas se encontraban laborando en la elaboración de tabiques cuando ocurrió el ataque. Como resultado, Marco Antonio V. falleció en el sitio, mientras que Efrén A. murió horas más tarde en un hospital. Un tercer hombre, identificado como Martín P., permanece hospitalizado.

La Unidad Especializada en Homicidio Doloso llevó a cabo las investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público. Estas fueron otorgadas por el Juez de Control y cumplimentadas por elementos ministeriales.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional para definir su situación legal, mientras continúan las diligencias correspondientes.